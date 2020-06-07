5 نصائح ذهبية للحفاظ على اللياقة البدنية

2020/06/07 | 01:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن أن يساعدك اتباع نصائح التغذية الجيدة والنشاط البدني المنتظم في الحفاظ على اللياقة البدنية وتعزيز طاقتك ومزاجك، وتعزيز الصحة العامة.فوفقا لموقع “تايمز ناو نيوز، فإن اختيار نمط الحياة “الذكي” يؤدي إلى تقليل خطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية المزمنة.فيما يلي خمس نصائح بسيطة يمكنك القيام بها كل يوم للبقاء بصحة جيدة […]

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