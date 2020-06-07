2020/06/07 | 01:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت تقارير إعلامية إلى اختفاء الممثلة رولا محمود التي تعد أول فنانة مصرية أعلنت إصابتها بفيروس “كورونا” المستجد قبل نحو شهرين.وذكرت صحيفة “النهار” اللبنانية أنه لا توجد وسيلة اتصال بين نقابة الممثلين المصريين والممثلة رولا محمود نظرا لسفرها وغيابها عن مصر منذ 8 سنوات، واستقرارها في بريطانيا.وكان آخر ظهور لرولا محمود عبر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اختفاء فنانة مصرية بعد شهرين من إصابتها بكورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اختفاء فنانة مصرية بعد شهرين من إصابتها بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).