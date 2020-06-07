نعي لفلويد.. بلوحة تصور العلم الأميركي يحترق

2020/06/07 | 01:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر رسام الشارع البريطاني بانكسي عملا فنيا جديدا على الإنترنت، يصور فيه العلم الأميركي وقد أمسكت به النار من شمعة تشكل جزءا من نصب تذكاري لشخص من أصول أفريقية على غرار النصب التذكاري للجندي المجهول.وظهر العمل الفني، بينما تجمع آلاف الأشخاص في لندن ومدن أخرى في أنحاء العالم للاحتجاج على وفاة جورج فلويد في […]

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