2020/06/07 | 01:48 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أين نيوز _دولية أشار حاكم ولاية نيويورك الأمريكية،أندرو كومو ، اليوم الأحد، إلى ان المقاييس والبيانات الصحية عبر الولاية إيجابية للغاية.وذكر كومو في تغريدة له على تويتر رصدتها أين نيوز، ان "المقاييس والبيانات الصحية عبر الولاية إيجابية للغاية مع أخذ ذلك في الاعتبار ، يمكن إعادة فتح الكنائس والمساجد والمعابد بنسبة إشغال 25% ومع التباعد الاجتماعي كجزء من المرحلة 2.يبدأ هذا فورًا للمناطق الموجودة حاليًا في المرحلة 2.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حاكم نيويورك : المقاييس والبيانات الصحية في الولاية إيجابية للغاية ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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