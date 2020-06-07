حاكم نيويورك : المقاييس والبيانات الصحية في الولاية إيجابية للغاية

2020/06/07 | 01:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية أشار حاكم ولاية نيويورك الأمريكية،أندرو كومو ، اليوم الأحد، إلى ان ‏المقاييس والبيانات الصحية عبر الولاية إيجابية للغاية.وذكر كومو في تغريدة له على تويتر رصدتها أين نيوز، ان "المقاييس والبيانات الصحية عبر الولاية إيجابية للغاية ‏مع أخذ ذلك في الاعتبار ، يمكن إعادة فتح الكنائس والمساجد والمعابد بنسبة إشغال 25% ومع التباعد الاجتماعي كجزء من المرحلة 2.‏يبدأ هذا فورًا للمناطق الموجودة حاليًا في المرحلة 2.

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