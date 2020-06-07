بعد “مأساة المسن”.. إعلان لائحة اتهام الشرطيين الأميركيين

2020/06/07 | 01:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ممثلو الادعاء بالولايات المتحدة أن اثنين من عناصر شرطة منطقة بافالو اتهما بالاعتداء، بعد أن ظهرا في مقطع مصور وهما يدفعان متظاهرا (75 عاما) خلال التظاهرات الأخيرة المناهضة لمقتل جورج فلويد في ولاية مينيسوتا.ودفع كلاهما ببراءته من تهمة الاعتداء من الدرجة الثانية.وتم إيقاف الشرطيين الأميركيين عن العمل دون أجر، يوم الجمعة، بعد […]

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