2020/06/07 | 02:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نادي السيارات ADAC إن بعض الاتساخات تضر بطلاء السيارة بشكل خاص، مثل فضلات الطيور والحشرات والأصماغ، التي تتساقط من بعض الأشجار.ولحماية طلاء السيارة شدد النادي الألماني على ضرورة إزالة هذه الاتساخات على الفور وقبل أن تجف، مشيرًا إلى أنه من الأفضل أن يتم غسلها في البداية بالماء، حتى لا تتسبب الأجزاء الصلبة بها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوساخ تدمر طلاء سيارتك دون أن تعلم) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوساخ تدمر طلاء سيارتك دون أن تعلم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).