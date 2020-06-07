ذي قار.. معلومات استخبارية دقيقة تمكن قسم المخدرات من القبض على متهم بحوزته (٢٧٦٠) قرص مخدر

2020/06/07 | 02:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن اعلام شرطة ذي قار، انه وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة تمكن قسم المخدرات من القبض على متهم بحوزته (٢٧٦٠) قرص مخدر .وقال في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنه “تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلة ومتابعة قائد شرطة محافظة ذي قار والمنشات العميد حازم محمد عبد الرزاق الوائلي تمكن قسم المخدرات والمؤثرات العقلية من القبض […]

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