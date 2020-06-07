ودروس أمريكا أيضا.. - حسن أحراث

2020/06/07 | 02:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_أحراث قد نموت وفي أنفسنا "شيء من لكن"..تحدثنا وأسهبنا في الحديث عن الدروس والتجارب.



لم نترك تجربة إلا ونبشنا في تفاصيلها (كثيرا ما كان نبشنا سطحيا)، من أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية وافريقيا.



مجدنا العمال والفلاحين الفقراء والمثقفين الثوريين والجماهير الشعبية المضطهدة...



وكم تباهينا بالانتماء الى هذه التجربة أو تلك، حتى صار من عادتنا الاستدلال ببعض التجارب ودروسها، وأحيانا ببعض رموزها، من أجل ا ......





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