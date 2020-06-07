عقل في خطر (2/1) - السيد نصر الدين السيد

2020/06/07 | 02:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#السيد_نصر_الدين_السيد من غرائب الأمور ان يتعرض التفكير العقلاني، المكون الرئيسي لمنظومة التنوير والمتجسد في "منظومة العلم الحديث" (*)، أن يتعرض هذا التفكير في بلاد منطقة الشرق الأوسط (مصر نموذجا) لأزمة خانقة ومحنة ملحة.



ووجه الغرابة ان تبنيه وتبني قيمه يشكلان أساس تقدم المجتمعات والشرط اللازم والضروري للارتقاء المستدام بمستوى رفاه افرادها وفي التجارب التنموية الناجحة مثل النمور الاسيوية خير شاهد.



واليوم نري التفكير الع ......





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