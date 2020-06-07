2020/06/07 | 02:54 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة زعيم فلسطيني سابق بحركة الجهاد الإسلامي بعد صراع مع المرض هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/07 | 02:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة زعيم فلسطيني سابق بحركة الجهاد الإسلامي بعد صراع مع المرض) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة زعيم فلسطيني سابق بحركة الجهاد الإسلامي بعد صراع مع المرض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).