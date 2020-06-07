2020/06/07 | 03:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد يكون من الصعب تحديد أعراض نقص فيتامين (د)، لأنه لا يجعلك تشعر بتوعك بالضرورة.وقالت إدارة الصحة الوطنية البريطانية (NHS)، إن فيتامين (د) مهم للغاية للصحة العامة للجسم، لأنه يساعد على الحفاظ على صحة العضلات والعظام والأسنان بحسب (روسيا اليوم).ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين (د) إلى مضاعفات خطيرة، بما في ذلك تلين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أفضل طعام لتجنب أعراض نقص فيتامين (د)) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أفضل طعام لتجنب أعراض نقص فيتامين (د)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).