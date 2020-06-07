ابنة محمد قنوع تلفت الأنظار بجمالها

2020/06/07 | 04:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت عبر عدد من صفحات إنستغرام المعنية بأخبار المشاهير صورة تجمع الفنان السوري محمد قنوع بابنته الكبرى مايا، وأثارت الصورة ردود فعل واسعة، حيث تغزل الجمهور بجمال ابنته الملفت.ورأى البعض أنها ورثت الكثير من أبيها خاصة لون عينيه، فيما شبهها البعض بابنة الفنانة صفاء سلطان، ولفتت مايا الأنظار بظهورها في الحجاب، وهو ما جعل […]

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