أخطاءٌ شائعة في عالم التسوق

2020/06/07 | 05:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمَّة أخطاءٌ شائعة، لا بد للمرأة أن تتجنَّبها في أثناء التسوُّق، لأنّها تؤثّر كثيراً في الإطلالة التي تعتمدها، كما يشير الاختصاصيّ في تنسيق المظهر، جيف عون، لـ”العربي الجديد”.ومن أهمّ هذه الأخطاء: التسوُّق على أساس المقاس تركّز المرأة عادة في أثناء التسوق على فكرة المقاس، فتشتري من مختلف العلامات التجاريَّة اعتماداً على مقاسٍ محدد.[…]

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