من هم الاميركان الذين سيتفاوضون مع العراق؟+صور

2020/06/07 | 08:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان تنطلق قريبا وخلال الشهر الجاري مفاوضات "إستراتيجية" بين العراق والولايات المتحدة، بحسب مصادر خبرية، حيث عينت الحكومة الأمريكية نائب وزير...

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