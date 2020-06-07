2020/06/07 | 08:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاحد، وفاة اثنين من مسؤوليها اثر اصابتهما بفيروس كورونا.وقالت الوزارة في بيان نعي، ورد الى وكالة شفق نيوز، إنها تنعى فقيدها السيد سلام شندي طعمة الناجي الموسوي مسؤول شعبة التدريب والتطوير، احد منتسبي الدائٔرة الإدارية والمالية والقانونية في الوزارة اثر اصابته بفيروس كورونا.كما ذكرت في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يفتك بمسؤولين في وزارة الصحة العراقيه) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا يفتك بمسؤولين في وزارة الصحة العراقيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).