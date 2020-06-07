رحالة عراقي يزور أكثر من 100 دولة بالنعال

2020/06/07 | 08:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم أنَّ الجوازالعراقي يُعدَّ الأسوأ بين الجوازات في العالم، إلا أن المهندس والرحالة العراقي، مرتضى التميمي، زار لغاية الآن 104 دول حول العالم، بذات الجواز، ولكنها رحلة ليست عادية، وتحتاج إلى الكثير من الجهد والذكاء.التميمي من مواليد بغداد، وهو بعمر 28 عاماً، يعمل مهندساً في شركة “فيسبوك”، ويقول إنه “كان يرتدي النعل حين […]

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