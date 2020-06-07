نائب عراقي يترك البرلمان وينعى

2020/06/07 | 08:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن عضو في مجلس النواب العراقي، الاحد، استقالته من البرلمان، احتجاجا منه على ما وصفه بـ"الظلم والمحاصصة"، ناعيا "اي فرصة للنجاح"

وقال النائب يوسف الكلابي، في بيان صحفي، يخاطب فيه العراقيين، وورد الى وكالة شفق نيوز، إنه "منذ بداية 2019، وحينما تشرفت أن أكون نائبا يمثلكم في مجلس النواب عملت جاهدا على أن أشارك في رفع الظلم عنكم وعن مناطقكم، ولكني وبعد ما حدث ويحدث أيقنت أن مسيرة الاضطهاد بحقكم مستمرة منذ عقود طويلة، وقد أضاف النظام الجديد شكلا آخر من أشكال الظلم، وهو نظام المحاصصة، الذي لا يخسر فيه سوى أبناء الوسط والجنوب".

وأضاف: "نفطكم ودماؤكم رخيصة في هذا النظام، واستمراري في البقاء كفرد ضمن هذه الماكنة الكبيرة من المحاصصة يجعلني شريكا في ظلمكم واضطهادكم".

وتابع: "أعلن لكم استقالتي من مجلس النواب، وأنعى لكم أي فرصة للنجاح مادام نظام المحاصصة هو المتسيد للمشهد السياسي، وسأبقى على العهد مكافحا من أجل حقوقكم بكل ما أوتيت من وسيلة".

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