الزراعة النيابية “للعهد نيوز”: هناك مشكلات هيكلية يعاني منها القطاع الزراعي

2020/06/07 | 08:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية ، سلام الشمري، ان مزارعو العراق يعانون على الرغم من وفرة الزراعية المتنوعة ، مبينا ان المشكلات الهيكلية التي يعاني منها القطاع الزراعي العراقي .وقال الشمري “للعهد نيوز”، اليوم الاحد ، ان “المشكلة تكمن في فشل الحكومات المتعاقبة في ادارة الزراعة بنحو مناسب، مشيرا […]

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