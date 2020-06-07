تداعيات تحت وقع الكورونا: فريدا كالو وكارل ماركس - هشام روحانا

2020/06/07 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هشام_روحانا لربما تشكل جائحة فيروس الكورونا مناسبة إضافية لنقد الرأسمالية والعمل على بناء البديل الماركسي لها.



فالأزمة التي تضرب نظامها العالمي الآن هي الأكبر منذ نشوئها والثانية من حيث حجمها في العقد الأخير بعد أزمة 2008-2009 التي ضربت المنظومة المالية العالمية وما سمي الفقاعة المالية."سوف تشفي الماركسية المرضى" هي أحد الرسومات الأخيرة للرسامة المكسيكية المعروفة فريدا كالو عام 1954.



وتشكل الظروف ......





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