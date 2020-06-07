احترام فيروس كورونا! - فاطمة ناعوت

2020/06/07 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_ناعوت Facebook: @NaootOfficial Twitter: @FatimaNaoot Instagram: @FatimaNaootTickTock: @fatimanaootالسرطان، أكثرُ الأمراض شراسةً وفتكًا بالإنسان.



يهابه البشرُ لدرجة أن بعض المجتمعات مثلنا، تخاف أن تنطق اسمه بشكل مباشر، فتُكنِّي عنه، ويُخفِضُ الناسُ نبرة صوتِهم وهم يقولون همسًا: “المرض الخبيث، المرض الوِحِش" متبوعًا بالتعوّذ بالله من شرّه.



وقد يُدَلَّلُ بالإنجليزية: “كانسر ......





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