رسالة موجزة من مناضل ماركسي معتقل في سجون الديكتاتورية العسكرية - ابراهيم فوزي

2020/06/07 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ابراهيم_فوزي هكذا تفكر شركات سانوفي ونوفارتس وغيرهم: قبل اعتقالي بأيام كنت قد انتهيت من مقال لم أستطع نشره حول من يحرك الأزمة ومن يدفع الثمن؟! كنت أحاول فيه أن أحلل مستخدما الأرقام والإحصائيات التي تعكس قوة الاستثمار في مجال صناعة الدواء وإلى أي شيء توجه وما الهدف النهائي من تلك العملية.



للأسف لم تعد الأرقام متاحة الآن، بعد شهرين من الاعتقال، ولا أستطيع تذكرها بوضوح؛ لكن بمراجعة تقارير منظمة الصحة العا ......





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