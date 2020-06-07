نائب يعلن استقالته من مجلس النواب وينعى

2020/06/07 | 08:20 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن عضو مجلس النواب ولجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي، اليوم الاحد، استقالته من البرلمان.وقال الكلابي في بيان تلقت "كلكامش برس": "يا ابناء شعبي الكريم عموماً والذين منحوني ثقتهم خصوصا منذ بداية 2019 وحينما تشرفت ان اكون نائبا يمثلكم في مجلس النواب عملت جاهداً على ان اشارك في رفع الظلم عنكم وعن مناطقكم ولكني وبعد ما حدث ويحدث ايقنت ان مسيرة الاضطهاد بحقكم مستمرةٌ منذ عقود طويلة وقد اضاف هذا النظام الجديد شكلا آخر من اشكال الظلم وهو نظام المحاصصة الذي لا يخسر فيه سوى ابناء الوسط والجنوب".واضاف: "نفطكم ودماؤكم رخيصةٌ في هذا النظام واستمراري في البقاء كفرد ضمن هذه الماكنة الكبيرة من المحاصصة يجعلني شريكاً في ظلمكم واضطهادكم".وتابع: "اعلن لكم استقالتي من مجلس النواب وانعى لكم اي فرصة للنجاح مادام نظام المحاصصة هو المتسيد للمشهد السياسي وسابقى على العهد مكافحاً من اجل حقوقكم بكل ما اوتيت من وسيلة".

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