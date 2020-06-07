تعرف على أسوأ الدول في الحريات الاكاديمية لعام 2019

2020/06/07 | 08:20 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادتنشر "كلكامش برس" قائمة بأسوأ الدول في الحريات الاكاديمية حول العالم لعام 2019.وتأتي الدول أسوأ دول العالم بالحريات الاكاديمية بحسب الترتيب: اذربيجان - البحرين - بنغلاديش - الصين - كوبا - مصر - غينيا الاستوائية - اريتريا - ايران - لاوس - كوريا الشمالية - سوريا - تايلند - تركيا - تركمانستان - الامارات - اليمن – زمبابوي.

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