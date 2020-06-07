الطيران الحربي يدمر عجلة لارهابيين جنوبي صلاح الدين

2020/06/07 | 08:23 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، اليوم الاحد، بتدمير عجلة لتنظيم "داعش" من قبل الطيران الحربي جنوبي محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن طيران الجيش وبناءً على معلومات استخبارية وعمليات رصد من قبل اللواء 21 من الحشد الشعبي تمكن من تدمير عجلة لتنظيم داعش في منطقة الصلابخة جنوبي محافظة صلاح الدين".

واضاف المصدر، ان "حصيلة الضربة لم تتضح حتى الان ولم يؤكد مقتل عناصر لداعش جراء الضربة".

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