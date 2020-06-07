النائب الخزعلي “للعهد نيوز”: تثبيت الإجراء وأصحاب العقود والمحاضرين مكافئة لهم

2020/06/07 | 08:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد طالب النائب عن كتلة الصادقون سعد الخزعلي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بادراج تثبيت جميع الإجراء والعقود والمحاضرين في موازنة ٢٠٢٠.وقال الخزعلي “للعهد نيوز”، ان “الجهود التي بذلت خلال السنوات السابقة والخدمات التي قدمت من قبل اصحاب العقود والمحاضرين تستدعي من الحكومة العراقية انصافهم، اذ ان تثبيتهم على الملاك في موازنة ٢٠٢٠ […]

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