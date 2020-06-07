ثاني استقالة في البرلمان العراقي خلال يومين.. لماذا؟

2020/06/07 | 08:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عضو مجلس النواب العراقي يوسف الكلابي استقالته من البرلمان، احتجاجا منه على ما وصفه بـ"الظلم والمحاصصة"....

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