وفاة رجل خمسيني بكورونا شمال الحلة

2020/06/07 | 08:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت الحكومة المحلية في بابل عن وفاة رجل خمسيني بفايروس كورونا.وقال المحافظ حسن منديل، ان “المتوفى من سكنة ناحية الاسكندرية شمال الحلة”.وبهذا يرتفع عدد الوفيات بهذا الفيروس في بابل الى عشرة اشخاص.

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