كيف هزمت الثورة الروسية الأوبئة؟ - محمد محروس

2020/06/07 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_محروس ترجمة محمد محروستعجز الحكومات حول العالم عن حماية الناس من فيروس كورونا المستجد.



لكن هناك طرقًا أفضل لمقاومة الأمراض.



بعد ثورة 1917 في روسيا، ظهرت حمى التيفويد وبدت أنها تهديدٌ كبير، لكن الإجراءات الثورية التي قادها الناس العاديون أوقفت انتشارها.كيف لمجتمعٍ حظى بثورة لتوه أن يتعامل مع الأوبئة؟ لنلقي نظرةً سريعة على روسيا 1917.



استحوذت الطبقة العاملة بقيادة الحزب البلشفي على السلطة ......





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