لينين: مسيرة حافلة من النضال والكفاح الثوري على درب الاشتراكية (4) - خليل اندراوس

2020/06/07 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خليل_اندراوس ومن مآثر لينين العظمى انه طور من جميع النواحي مذهب الماركسية بصدد معرفة العالم، ونظرية الانعكاس، وذلك في سياق النضال ضد المثالية الذاتية وضد اللاعرفانية.



وذاد لينين عن المفهوم المادي للنفسي، للوعي بوصفه أسمى نتاج للمادة، بوصفه وظيفة الدماغ البشري، وأشار الى أن التفكير، الوعي، هو انعكاس للعالم الخارجي، وأعطى تعريفا رائعا للاحساس بوصفه صورة ذاتية عن العالم الموضوعي، وانتقد النظرية اللاعرفانية ال ......





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