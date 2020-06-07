التقاعد تحدد موعد صرف الرواتب وتؤكد إكمال جميع متطلباتها

2020/06/07 | 08:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أكدتْ هياة التقاعدِ الوطنيةِ أنَ توزيعَ رواتبِ المتقاعدينَ سيكون اليوم الاحد او غدا الاثنين، بينم...





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