2020/06/07 | 08:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

حذّرت منظمة الصحة العالمية من تعرّض العراق إلى ما وصفته بـ"الموجة الثانية"، لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال ممثل المنظمة في العراق، أدهم إسماعيل، في حوار نشرته صحيفة الصباح الرسمية، إن "هنالك موجة ثانية من كوفيد 19 تجتاح دول العالم بسبب عدم وجود دواء أو لقاح لهذا المرض وقد تستمر الموجات لحين إيجاد لقاح فعال"، مبينا أن "الموجة الثانية من الجائحة ابتدأتفي عدد من الدول المجاورة مثل إيران والسعودية والكويت وتركيا".

وأضاف إسماعيل أن "بعض المحافظات العراقية تسرعت بإعادة التبادل التجاري مع دول الجوار بسبب الأزمة الاقتصادية ما أدى إلى ارتفاع كبير في عدد الإصابات بالفيروس"، داعيا إلى تأجيل النشاط التجاري مع الدول التي تشهد الموجة الثانية، للسيطرة على انتشار الفيروس أو وضع ضوابط صحية صارمة عليه.

يتبع.



.



.

بغداد اليوم ـ بغداد

نعت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، احد منتسبيها بعد وفاته نتيجة اصابته بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تنعى فقيدها سلام شندي الناجي الموسوي، وهو مسؤول شعبة التدريب واحد منتسبي

الد

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر طبي، السبت، تسجل 7 إصابات جديدة بكورونا في ديالى.

وقال المصدر، ان "7 اصابات جديدة سجلت بكورونا في ديالى".

واضاف، ان "المصابين في مستشفى الخالص، مستشفى بلدروز، مستشفى بعقوب

بغداد اليوم - بابل

افاد مصدر طبي، السبت، بوفاة امرأة مصابة بفيروس كورونا في بابل.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "امرأة مصابة بفيروس كورونا داخل مستشفى مرجان بمحافظة بابل، تبلغ من العمر 26 سنة، توفيت".

وفي سياق متصل، اشار ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية لكورونا في العراق بعد تمدده في 4 دول مجاورة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية لكورونا في العراق بعد تمدده في 4 دول مجاورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).