الرافدين يصدر بياناً بشأن صرف رواتب موظفي الدولة لشهر ايار

2020/06/07 | 08:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن مصرف الرافدين ،اليوم الأحد، اكمال اجراءات صرف رواتب اغلب موظفي دوائر ومؤسسات الدولة لشهر ايار عبر الماستر كارد .وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، انه "تم توزيع المستحقات المالية لأغلب موظفي دوائر الدولة والموطنة رواتبهم على مصرفنا عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني".وأشار إلى، أن "ملاكات الإدارة العامة وفروعها استنفرت جهودها في الأسراع بأنجاز صرف الرواتب الكترونيا والذين تواجدوا بشكل مستمر في أماكن عملهم وحرصا من المصرف على صرف المستحقات المالية لمستحقيها في الوقت المحدد لها".

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