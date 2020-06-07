اربيل تغلق قرابة 300 محلاً مخالفاً لتعليمات الوقاية من كورونا

2020/06/07 | 09:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت غرفة عمليات محافظة اربيل لمواجهة فيروس كورونا، عن اغلاق العشرات من المحلات والاماكن التي لم تلتزم بالتعليمات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وجاء في بيان للغرفة ورد لوكالة شفق نيوز، إن اللجان الرقابية والصحية في حدود القائممقاميات العشرة التابعة لمحافظة اربيل وبعد المتابعة والتفتيش للمحلات والاماكن قامت باغلاق 284 محلا ومكانا لمخالفتها للتعليمات الصحية والوقائية من مرض كورونا.

واضاف البيان ان تلك الاماكن شملت "مطاعم ومحطات تعبئة وقود وصالونات تجميل السيدات والاسواق (الماركيتات) و(الميني ماركيتات) ومحلات الحلاقة والمخابز ومحلات بيع الفواكه والخضر ومحلات تبديل دهن السيارات ومحلات بيع الهواتف النقالة ومحلات الالبان وتزيين السيارات وحلات القصابة والصياغة والمكوى البخاري ومكاتب دلالية العقارات ومكاتب السياحة والمجمعات".

وطالب البيان، "المواطنين في حدود محافظة اربيل والكسبة الالتزام بالقرارات والتعليمات الصحية والتعامل بشكل حساس وفقا لاجراءات الوقاية من فيروس كورونا وارتداء الكمامات والقفازات اليدوية"، لافتا الى ان "هذه الاجراءات تاتي من اجل الحفاظ على الصحة العامة وعدم التعرض للعقوبات والاجراءات القانونية".

وتنفذ السلطات المحلية في مدينة اربيل باقليم كوردستان العراق، حملات لمراقبة مدى التزام المواطنين باجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا، وتحذر من عقوبات رادعة ومساءلة قانونية بحال مخالفة تلك الاجراءات.

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