بالفيديو: ابرز الملفات العالقة التي ستناقشها الحكومية العراقية

2020/06/07 | 09:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب العراقي على الوزارات السبع الشاغرة في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام هيئة رئاسة البرلمان....

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