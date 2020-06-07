الطقس.. العراق يستقبل موجة حارة تمتد حتى نهاية الأسبوع الجاري

2020/06/07 | 09:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد البلاد، لاستقبال موجة حارة تمتد حتى نهاية الأسبوع الجاري بسبب تعاظم المرتفع الجوي العلوي وتعمق المنخفض الحراري السطحي. قال المتنبئ الجوي محمد الدوري، في بيان إن “درجات الحرارة ستشهد ارتفاعاً ملحوظاً ابتداءً من يوم غد الإثنين وحتى يوم الجمعة في معظم مناطق العراق، بسبب تعاظم المرتفع الجوي العلوي وتعمق المنخفض الحراري السطحي”. وتوقع، أن […]

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