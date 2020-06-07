نائب عن الفتح: رئاسة البرلمان تتحمل مسؤولية عدم ارسال قانون الانتخابات الى رئيس الجمهورية

2020/06/07 | 09:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص حمل النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، رئاسة البرلمان مسؤولية عدم ارسال قانون الانتخابات الجديدة الى رئيس الجمهورية، مطالبا رئاسة المجلس بانهاء القانون وارساله من اجل المصادقة عليه لتحديد موعد اجراء الانتخابات المبكرة.وقال جابر في تصريح لـ /المعلومة/، قانون الانتخابات يجب ان يتنهي ويسلم الى رئاسة الجمهورية من اجل المصادقة عليه، حيث […]

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