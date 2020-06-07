المالية النيابية: عجز الموازنة مازال غير معلوم وبانتظار وصولها من الحكومة

2020/06/07 | 09:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص بينت اللجنة المالية النيابية، ان عجز الموازنة مازال غير معلوم حيث ينتظر مجلس النواب وصول الموازنة من الحكومة لغرض اتخاذ الاجراء اللازم بشأنها.وقال عضو اللجنة النائب حنين القدو لـ /المعلومة/، ان “الموازنة ستعد لنصف عام لكن مازال العجز غير معلوم حيث ينتظر مجلس النواب وصولها من الحكومة المركزية لغرض اتخاذ الاجراء اللازم […]

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