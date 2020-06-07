خبير اقتصادي يحذر من اللجوء الى الاقتراض الخارجي لتمويل الموازنة

2020/06/07 | 09:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص حذر الخبير الاقتصادي وسام التميمي من اللجوء الى الاقتراض الخارجي لتمويل عجز الموازنة، لافتا الى ان خطوة تخفيض المخصصات لبعض الدرجات وتاجيل بعض المشاريع سيقلل عجز الموازنة الى حد كبير، اذ يكون عنده بمقدور الحكومة اللجوء الى الاقتراض الداخلي فقط.وقال التميمي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “ العراق بحاجة الى اكثر من […]

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