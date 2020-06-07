الخيكاني: فشل البرلمان بايقاف تمرير فؤاد حسين سيعزز بقاء القوات الاميركية داخل العراق

2020/06/07 | 09:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص رأى المحلل السياسي كريم الخيكاني، ان فشل البرلمان بايقاف تمرير فؤاد حسين وزيرا للخارجية سيعزز من بقاء القوات الاميركية داخل العراق، لافتا الى ان الاكراد من الرافضين للخروج الاميركي من العراق.وقال الخيكاني في تصريح لـ /المعلومة/، ان “تصريحات النواب بشأن الوقوف ضد فؤاد حسين وعدم تمريره داخل البرلمان، كانت مجرد هواء في […]

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