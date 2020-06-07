2020/06/07 | 09:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اتفق أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، ومنتجون آخرون فيما يسمى بتحالف “أوبك+” على تمديد التخفيض القياسي للإنتاج حتى نهاية تموز (يوليو) المقبل، وذلك في ختام اجتماعهم الافتراضي، الذي عقد أمس برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة.وبحسب “رويترز” طالبت “أوبك+” دولا منها نيجيريا والعراق تخطت حصص إنتاجها في مايو ويونيو […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“أوبك+” تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط القياسية.. إجراءات جديدة تخص العراق) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“أوبك+” تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط القياسية.. إجراءات جديدة تخص العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).