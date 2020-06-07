الصحة العالمية تحذر من “موجة ثانية” لكورونا قد تضرب العراق

2020/06/07 | 09:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت الصحة العالمية، الاحد، تحذيراً جديداً حول الأوضاع في العراق، مشيرة إلى أن “موجة ثانية” من كورونا قد تضرب البلاد. وقال ممثل المنظمة في العراق، أدهم إسماعيل، في تصريح، إن “هنالك موجة ثانية من كوفيد 19 تجتاح دول العالم بسبب عدم وجود دواء أو لقاح لهذا المرض وقد تستمر الموجات لحين إيجاد لقاح فعال”، مبيناً […]

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