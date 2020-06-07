هادي مطنش ينتقد المدير الفني لاسود الرافدين

2020/06/07 | 09:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادانتقد المدرب العراقي هادي مطنش، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، السلوفيني سريتشكو كاتانيتش بسبب برنامجه التدريبي.وقال مطنش، إن “كاتانيتش ليس حريص على المنتخب الوطني، لو كان حريصا لكان استغل توقف الدوري وقام بتدريب اللاعبين تدريب عالي المستوى عالٍ حتى وان كان عبر الانترنت”.وأوضح، أن “المدرب السلوفيني ليس مهتماً بالمنتخب الوطني وهو يعد الأيام […]

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