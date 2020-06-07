اكتمال صرف رواتب أغلب موظفي الدولة لشهر أيار

2020/06/07 | 09:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الرواتب

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاحد، اكمال اجراءات صرف رواتب اغلب موظفي دوائر ومؤسسات الدولة لشهر ايار عبر الماستر كارد .

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه تم توزيع المستحقات المالية لأغلب موظفي دوائر الدولة والموطنة رواتبهم على مصرفنا عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.

واشار الى أن ملاكات الإدارة العامة وفروعها استنفرت جهودها في الأسراع بأنجاز صرف الرواتب الكترونيا والذين تواجدوا بشكل مستمر في أماكن عملهم وحرصا من المصرف على صرف المستحقات المالية لمستحقيها في الوقت المحدد لها.

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