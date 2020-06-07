2020/06/07 | 09:26 - المصدر: بغداد اليوم

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التعليم العالي: 30 بالمئة من درجة الامتحان النهائي ستكون لتقرير يقدمه الطالب و70 للالكتروني

يتبع.



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بغداد اليوم-النجف

اكد محافظ النجف لؤي الياسري، الأحد (7 حزيران 2020) قرب إجراء تغييرات في مدراء الدوائر استجابة للمتظاهرين في المحافظة.

وقال الياسري، في تصريح صحفي: "حصلت موافقة دولة رئيس الوزراء على اعفاء وتغيير بعض المدراء بعد لقائ

بغداد اليوم- متابعة

أكدتْ هياة التقاعدِ الوطنيةِ أنَ توزيعَ رواتبِ المتقاعدينَ سيكون اليوم الاحد او غدا الاثنين، بينما كشفت عن ان مقترح تعديل قانون التقاعد الموحد يشمل تعديل السن القانونية والخدمة وكذلك سلف وقروض المتقاعدين.

وقال مدير الهيئة اح

بغداد اليوم ـ ذي قار

قرر محافظ ذي قار، ناظم الوائلي، اليوم السبت، تكليف نائبه لتشكيل لجنة حوارية مع ممثلي التظاهرات.

وبحسب وثيقة صادرة من مكتب المحافظ، فأنه تقرر تكليف نائب محافظ ذي قار، حازم الكناني لتشكيل لجنة للحوار مع ممثلي تنسيقيات التظاهر

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