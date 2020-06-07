الصين تختبر علاجاً جديداً لكورونا وتعد بجعله ’’منفعة عامة’’ عند تجهيزه

2020/06/07 | 09:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

قالت شركة صينية إنها ستبدأ، اليوم الأحد، الاختبارات على علاج محتمل للأجسام المضادة، فيما أعلنت الصين أنها ستجعل أي مصل لفيروس كورونا الجديد، المسبب لوباء كوفيد-19 "منفعة عامة عالمية".

ونقلت صحيفة ليبريشن ديلي الرسمية على الإنترنت أن "شركة شنغهاي جونشي للعلوم البيولوجية بدأت دراسة في مراحلها الأولى لاختبار علاجها المحتمل للأجسام المضادة ضد فيروس كورونا في أشخاص أصحاء".

واضافت أنه "من المتوقع أن يبدأ العقار التجريبي الدراسة على البشر في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من هذا العام من خلال التعاون مع شركة إيلي ليلي التي أعلنت شركة جونشي شراكة معها الشهر الماضي".

وفي سياق متصل، قال وانغ زيجانغ وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني إن الصين ستزيد التعاون الدولي إذا نجحت في تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف وانغ، في مؤتمر صحفي، في بكين، أن الصين ستجعل المصل "منفعة عامة عالمية" عندما يكون جاهزا.

وكانت شركة تكنولوجيا حيوية صينية أعلنت، في وقت سابق، ثقتها بنجاح لقاحها لمرض كوفيد-19، مشيرة إلى أنها شرعت حاليا ببناء مصنع بهدف إنتاج 100 مليون جرعة.

بغداد اليوم- متابعة

حذّرت منظمة الصحة العالمية، الأحد (7 حزيران 2020) من تعرّض العراق إلى "موجة ثانية"، من تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تمدده وانتشاره في عدة دول مجاورة.

وقال ممثل المنظمة في العراق، أدهم إسماعيل، في

بغداد اليوم ـ بغداد

نعت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، احد منتسبيها بعد وفاته نتيجة اصابته بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تنعى فقيدها سلام شندي الناجي الموسوي، وهو مسؤول شعبة التدريب واحد منتسبي

الد

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر طبي، السبت، تسجل 7 إصابات جديدة بكورونا في ديالى.

وقال المصدر، ان "7 اصابات جديدة سجلت بكورونا في ديالى".

واضاف، ان "المصابين في مستشفى الخالص، مستشفى بلدروز، مستشفى بعقوب

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