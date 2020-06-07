محافظ النجف يعلن قرب إجراء تغييرات في مدراء الدوائر استجابة للمتظاهرين

2020/06/07 | 09:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-النجف

اكد محافظ النجف لؤي الياسري، الأحد (7 حزيران 2020) قرب إجراء تغييرات في مدراء الدوائر استجابة للمتظ...





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