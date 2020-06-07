التعليم العالي تعلن قرب إعادة طلبة الدراسات العليا “المرقنة” قيودهم

2020/06/07 | 09:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أكدت دائرة البحوث والتطوير التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه ستتم إعادة المرقنة قيودهم من طلبة الدراسات العليا.وقال مدير عام الدائرة غسان حميد للوكالة الرسمية، إن “المرقنة قيودهم من طلبة الدراسات العليا ممن باشروا بالدوام ستتم إعادتهم إلى الدراسة، بينما الذين لم يباشروا لن يسمح لهم بالعودة”.وأضاف، أنه “بتوجيه […]

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