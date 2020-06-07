التقاعد تحدد موعد صرف الرواتب وتؤكد اكمال جميع متطلباتها

2020/06/07 | 09:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداكدت هيئة التقاعدِ الوطنية ،اليوم الاحد، أن توزيعَ رواتبِ المتقاعدينَ سيكون اليوم الاحد او غدا الاثنين، بينما كشفت عن ان مقترح تعديل قانون التقاعد الموحد يشمل تعديل السن القانونية والخدمة وكذلك سلف وقروض المتقاعدين.وقال مدير الهيئة احمد الساعدي، ان “الهيئة اكملت جميع المتطلبات والاجراءات الخاصة بدفع رواتب المتقاعدين من المدنيين والعسكريين ونحن بانتظار […]

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