2020/06/07 | 09:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت منظمة الصحة العالمية، الاحد، من موجة كورونا ثانية في العراق، فيما اشارت الى ان هذه الموجة بدأت بايران والسعودية والكويت وتركيا....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة الصحة العالمية تحذر من موجة كورونا ثانية بالعراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة الصحة العالمية تحذر من موجة كورونا ثانية بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).