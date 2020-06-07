"حدث بأربيل" بسطور موصلية.. ترشيح "أجنحة الفراشات" إلى البوكر

2020/06/07 | 09:34 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (أجنحة الفراشات) صدرت عن داري (سطور) و(سنا) للنشر عام 2019، وجرى حفل توزيعها في معرض الكتاب الدولي في العام ذاته

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